Ilgiornaleditalia.it - Thunder inarrestabili, ok anche Celtics, Cavs e Lakers

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Nel successo deiLeBron James mette a referto 30 punti e batte il record di Michael Jordan NEW YORK (STATI UNITI) - Oklahoma non si ferma. La capolista della Western Conference allunga la serie di vittorie consecutive battendo in casa 117-107 i Knicks. In tutto sono 29 su 34 i successi, ma no