Teotino | Con Fonseca si è creata una situazione simile a Mourinho alla Roma

, intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha espresso la sua opinione sull’esonero di, ufficializzato dal Milan lo scorso lunedì. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "Le parole che disse Ibrahimovic in realtà sono entrate in contraddizione con i fatti perchénegli ultimi mesi ha dovuto fare il manager, cioè ha dovuto sostituirsi al ruolo di dirigente. Nella sera di Atalanta Milan prese posizione contro gli arbitri, una posizione tra l’altro non motivata. Se fosse stata anche motivata sono le società che si assumono questo carico. Invece lui fu lasciato solo davanti ai microfoni e nessuno si presentò nemmeno dopo la sua uscita per dargli sostegno della società. È stato lasciato solo nella gestione dei casi che si sono creati in questi primi mesi che non depongono in suo favore perche ci sono dei precedenti in altre squadre di difficili rapporti trae i giocatori migliori della squadra.