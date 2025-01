Reggiotoday.it - Tasi, Musolino: "Sindaca e consiglieri cambino rotta, basta raschiare il barile"

Leggi su Reggiotoday.it

Enzosegretario cittadino del circolo Pd di Villa San Giovanni "Tonino Giordano" interviene a gamba tesa sulla parametrizzazione delle aliquotefornendo anche informazioni utili ai cittadini per non rischiare di pagare il non dovuto. Il segretario del Pd scrive: "Quando un.