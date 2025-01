Taglio dei parlamentari | una presa in giro

Leggi su Ilnotiziario.net

Molti italiani spesso si comportano come un gregge che segue il capo-popolo facendosi incantare dagli slogan, senza usare il proprio cervello. Un esempio emblematico lo abbiamo vissuto quando qualche anno fa un partito politico portò avanti con enfasi la battaglia per ridurre il numero di, per far risparmiare soldi alle casse dello Stato (e .