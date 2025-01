Inter-news.it - Supercoppa Italiana, Giudice Sportivo semifinale: Emerson Royal ci sarà!

diche vede l’Inter senza squalifiche o sanzioni pecuniarie. Ilha dato i provvedimenti sul turno diche si è concluso ieri sera. LA DECISIONE – Ilha disposto che, terzino destro del Milan, dovrà scontare una giornata di squalifica per l’ammonizione, la quinta in stagione, da lui ricevuta nelladicontro la Juventus. Ciò, però, non precluderà al calciatore brasiliano di disputare la finale della competizione contro l’Inter, dato che la sanzione si applicherà in campionato. Per quanto riguarda l’Inter, prima ammonizione in stagione per il calciatore Carlos Augusto. Il motivo è di “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.SERIE A –SQUALIFICATI VENTESIMA GIORNATAUna giornata:(Milan).