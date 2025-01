Calcionews24.com - Stellini Napoli: «Un segno importante che dimostra che stiamo lavorando bene; Conte? Ecco perchè non ha parlato»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Christian, viceallenatore del, dopo la vittoria ottenuta dai partenopei in trasferta con la Fiorentina Christian, viceallenatore del, haai microfoni di DAZN dopo la vittoria dei partenopei con la Fiorentina. Di seguito le sue parole, anche sulla scelta didi non presentarsi per le interviste post .