Inter-news.it - Stankovic, percorso chiaro fino al termine della stagione. La posizione dell’Inter

Aleksandarè in prestito dall’Inter al Lucerna, squadra con cui si sta ben disimpegnando in questa prima fase di. Il serbo ha un’idea chiara riguardo il suo futuro immediato.IL PUNTO – Aleksandar, di proprietà, non lascerà il Lucerna nella sessione invernale di calciomercato. Il serbo e la squadra nerazzurra non hanno intenzione di cambiare il quadro vigente, infatti, nonostante sia emerso con chiarezza che gli elvetici non potranno permettersi il riscatto del serbo al. Come riportato da Matteo Moretto, il disegno che l’Inter ha in mente per il futuro del suo calciatore è quello di vederlo ulteriormente crescere in Svizzera, in una squadra nella quale ha trovato una continuità di rendimento, prima di decidere come muoversi a partire dal 2025.