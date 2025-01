Inter-news.it - Stankovic, D’Aversa dice: «Bravissimo, sta facendo cose straordinarie»

Leggi su Inter-news.it

Robertoin conferenza stampa ha elogiato Filipdopo Venezia-Empoli. Altra grande prestazione del portiere di proprietà dell’Inter. CRESCITA – Venezia-Empoli è finita con il risultato di 1-1. Filipha dato ancora prova delle sue incredibili qualità tra i pali e l’Inter osserva attentamente il portiere. Già la prestazione di Napoli ha lasciato di stucco gran parte dell’ambiente calcistico, oggi c’è stata un’ulteriore conferma. I nerazzurri hanno la proprietà del cartellino, anche se il Venezia può riscattarlo a due milioni di euro. I successi disono comunque d’interesse per l’Inter, che ha inoltre il 50% sulla futura rivendita. Oggi a parlarne bene è stato l’allenatore del club toscano Roberto, che ha detto questo della partita pareggiata: «La partita di oggi non era facile, il Venezia ha messo spesso in difficoltà le avversarie.