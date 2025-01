Padovaoggi.it - "Spesa SOSpesa": aiutate 883 persone in difficoltà

Grande successo per l'iniziativaSOad Albignasego ormai diventata un punto fermo del calendario degli eventi del territorio. Sono state raccolte complessivamente 7,1 tonnellate di alimenti e prodotti per l'igiene personale e della casa, un risultato in crescita rispetto alle 6,8.