Ilgiorno.it - "Sono caduto in dirupo”: escursionista milanese trovato morto a Ornica

(Bergamo) – Tragedia in quota in Alta Valle Brembana, in provincia di Bergamo:undi Milano. L’allarme è scattato nel pomeriggio, nel territorio di, venerdì 3 gennaio. A lanciare la prima segnalazione – secondo quando riferito dall’Eco di Bergamo – sarebbe stato lo stesso62enne. L’uomo ha riferito di essere, precipitando per diversi metri. La macchina dei soccorsi si è mossa immediatamente ma le ricerchestate complesse perché il 62enne, ferito e probabilmente in stato di choc, non era riuscito a fornire indicazioni precise sulla sua posizione al momento dell’incidente. Il corpo del 62enne è stato localizzato grazie ai droni dei vigili del fuoco intorno alle 21,30. La salma è stata recuperata con l’elisoccorso del Soccorso Alpino.in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’ac