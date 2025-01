Inter-news.it - Solet avvisa: «Con l’Inter tante battaglie, mi rifarò con l’Udinese»

, difensore francese, è arrivato al. Lo scorso anno ha giocato e perso due volte conin Champions League quando vestiva la maglia del Salisburgo.TOP PLAYER – Oumar, dal primo gennaio diventato ufficialmente un giocatore del, ha parlato in questo modo sul sito Gianluca Di Marzio.com: «Non vedo l’ora di cominciare: la Serie A è uno step molto imporper la mia carriera. Al Salisburgo mi sono divertito molto. Abbiamo vinto tre volte il campionato e ogni partita in Champions ti insegna qualcosa di nuovo: è un privilegio e una grande emozione. Ma giocare solo sei big match all’anno non mi bastava più: ora sento il bisogno di sfidare dei top player tutte le settimane e per questo ho scelto la Serie A. Ho giocato contro Leao, De Ketelaere e Lautaro. Sono state delle belle, soprattutto contro: hanno vinto 2-1 dopo una partita combattuta.