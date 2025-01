Ilgiorno.it - Si rompe un tubo. Ambulatori allagati

A causa di un guasto a una tubatura dell’impianto idrico, ieri mattina alcune aree dell’ospedale di Luino sono state interessate da fuoriuscite di acqua. Si tratta principalmente di uffici, corridoi e di una palestra, oltre che del punto prelievi. A questo proposito, per non interre il servizio, il punto prelievi è stato trasferito nel polio che si trova al primo piano del padiglione pronto soccorso dell’ospedale. In questo modo l’attività ha potuto proseguire. Nel frattempo i tecnici sono intervenuti per asciugare gli ambienti interessati dalle fuoriuscite di acqua, mettendoli immediatamente in sicurezza in modo da poter procedere poi alla riparazione del. L.C.