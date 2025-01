Ravennatoday.it - Serie D, torna in campo il Ravenna: giallorossi di scena al Lungobisenzio contro il Prato

Leggi su Ravennatoday.it

Riprende il campionato per il, che domenica 5 gennaio, alle ore 14:30, sarà impegnato allo stadio “il. Una partita che mette di fronte due squadre in un ottimo momento di forma, pronte a lottare per iniziare al meglio il nuovo anno. Il, allenato da Marco.