Livornotoday.it - Serie D | Livorno-Follonica Gavorrano, le probabili formazioni: Rossetti in attacco, possibile debutto di Botrini

La breve sosta, utile per ricaricare le pile in vista del rush finale di stagione, è già alle spalle e per il, adesso, è il momento di tornare a fare sul serio. Gli amaranto, che nell'ultimo impegno del 2024 hanno superato per 3-1 il Figline ritrovando il successo dopo due pareggi.