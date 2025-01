Sport.quotidiano.net - Serie c. Arzeni: "La Montesi merita applausi»

Il bilancio di fine 2024 sorride allaVolley Pesaro primi inC. Dice il presidente Marco: "L’annata passata è stata positiva dal punto di vista della ripresa dell’attività, siamo riusciti a comporre tantissime squadre giovanili Under 13 15 17 19 fino ad arrivare alla prima divisione con due squadre e laC". Nel 2024 laha incrementato i numeri: "Abbiamo potuto fare un Under 17 e Under 19 in più. Inoltre, per cercare di dare maggior sfogo agli atleti più meritevoli, abbiamo acquisito anche i diritti di unaD regionale", analizza il presidente. Per quanto riguarda la prima squadra: "Avevamo una squadra profondamente rinnovata grazie alla collaborazione con la Virtus Fano. Con l’intelligenza e la capacità della staff tecnico e della dirigenza siamo riusciti ad ottenere grandi risultati".