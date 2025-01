Fanpage.it - Scuola, le iscrizioni 2025/2026 slittano di due settimane: domande dal 21 gennaio al 10 febbraio

Leggi su Fanpage.it

Cambio di programma per le: il ministero rinvia la data di apertura dall'8 al 21. Per compilare la domanda non cambia nulla: i genitori utilizzeranno la piattaforma Unica a cui si accede attraverso le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS.