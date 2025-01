Scambio Scuffet-Caprile | Napoli e Cagliari ai dettagli

Leggi su Dailynews24.it

Lotrache coinvolge i portieri Simoneed Eliaè ormai in fase di definizione, come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio. Le due società stanno perfezionando gli ultimiper concludere l’operazione, che prevede unodi ruoli tra i due estremi difensori. Trattativa in corso Secondo .L'articoloai