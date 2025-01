Lapresse.it - Saldi invernali al via oggi in tutte le Regioni

Dopo la partenza anticipata in Valle d’Aosta, anche nel resto delleiniziano i4 gennaio 2025. Secondo Confcommercio, sei persone su dieci acquisteranno qualcosa e il 22,1% dei consumatori spenderà più dell’anno scorso, per un giro d’affari complessivo di 4,9 miliardi di euro.La maggioranza delle persone preferirà rimpolpare l’armadio con nuovi acquisti di abbigliamento, calzature e biancheria intima. Il 55% afferma di aver cambiato le proprie abitudini per via del cambiamento climatico, dato confermato dalle aziende che segnalano un ritardo nell’inizio della domanda di abbigliamento invernale. Circa metà dei consumatori comprerà un prodotto che desiderava da un po’, e quasi sette su dieci faranno i propri acquisti sia in sede che online, mentre solo il 30% userà i social per cercare i prodotti più convenienti.