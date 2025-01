Quotidiano.net - Saldi a Milano: trend positivo grazie ai turisti, vendite in negozio in aumento

Leggi su Quotidiano.net

"sono partiti molto positivi". Il 'mood è registrato dal vicepresidente di Confcommercioe presidente Rete associativa Gabriel Meghnagi. Sono soprattutto iin questa prima giornata a dare una spinta agli acquisti, da via Orefici a Corso Buenos Aires a via Torino mentre nelle vie più residenziali, "forse anche per i tre giorni di vacanza in cui ci troviamo, i negozi sono un po' meno affollati - fa il punto con l'ANSA Meghnagi - ma il". "Dovremmo iniziare a fare il conto già dal 2 di gennaio, quando si sono visti i primi 'velati', ricorda il vicepresidente di Confcommercio, ribadendo una tesi che sostiene da tempo: "Se dobbiamo farli camuffati, tanto vale far partire iil 2 gennaio". Da sottolineare il ritorno dellein: "La gente vuole provare e non solo poter rendere, nei negozi trovano tutti gli assortimenti e ora anche la fidelizzazione con sconti sul primo acquisto", l'effetto si può "toccare con mano - spiega Meghnagi - le scatole da ritirare (uno dei metodi di consegna degli acquisti online, ndr) si sono dimezzate, questo anche in stagione.