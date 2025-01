Inter-news.it - Sabatini: “L’Inter è la favorita. Ma in finale può succedere di tutto»

Sandro, noto giornalista sportivo, al termine della vittoria del Milan contro la Juventus, negli studi di Mediaset ha commentato così la prossimacontro. FAVORITI – In vista delladi Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, Sandronegli studi di Canale 5 ha commentato così la vittoria del Milan contro la Juventus. Queste le sue parole, in attesa dellacontro: «In vista delladi Supercoppa Italiana, laè sicuramente, il derby l’ha vinto il Milan, ma in una partita secca come lapuòdi. Sarei sorpreso, il Milan ha vinto una partita in cui, in 60 minuti, è stata poca roba contro la Juventus. Perciò difficile credere che il Milan regga 90? minutiper poi vincere, ma può. Tra Inter e Milan ci sono due giocatori con crisi diverse: da un lato Lautaro Martínez e dall’altro Theo Hernández.