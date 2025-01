Milanotoday.it - Ruba un telefono e chiede 300 euro per restituirlo

Leggi su Milanotoday.it

Hato una una ragazza e ha preteso 300per la sua restituzione, ma è stata incastrata e arrestata dalla polizia.È successo venerdì 3 gennaio in via Traiano, zona Portello. Protagonista una peruviana di 58 anni con alcuni precedenti e irregolare in Italia. La donna hato.