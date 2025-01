Europa.today.it - Roma-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Leggi su Europa.today.it

Un derby capitolino che ha dello.storico, quello che vedrà di frontenel primo turno del 2025 del massimo campionato. Analizzando i precedenti, infatti, per la prima volta in serie A i laziali precedono i giallorossi in graduatoria con un margine di punti di vantaggio così alto.