Ilrestodelcarlino.it - Rinnovato il Patto d’Amicizia con la città argentina di Fangio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Maranello,della Ferrari, e Balcarce, localitàche diede i natali a Juan Manuel, hannoildi Amicizia per continuare a collaborare in ambito culturale, economico e turistico, condividendo quella passione per i motori che è parte della loro storia e identità. A partire dal filo rosso che lega la Scuderia del Cavallino al leggendario pilota sudamericano, che al volante di una Ferrari vinse un Mondiale nel 1956. L’intesa corona un percorso avviato nel 2022 con la prima sottoscrizione deldi amicizia, che coronava un percosro durato circa un anno, ed è stata firmata in videoconferenza dai sindaci delle due, Luigi Zironi ed Esteban Andrés Reino. Ilgarantisce opportunità culturali ed economiche offerte da un progetto che coinvolge diversi ambiti e spaziano da quello turistico e motoristico con il Museo Ferrari di Maranello e il Museodi Balcarce a quello enogastronomico, con sinergie culturali garantite anche dal coinvolgimento, nelle diverse attività previste, dell’Istituto Ferrari di Maranello e della Escuela Secundaria Técnica di Balcarce.