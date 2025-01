Quotidiano.net - Rimborso anticipato di una obbligazione

Banca Monte dei Paschi di Siena (in foto l’ad Luigi Lovaglio), in linea col funding plan e avendo ricevuto l’autorizzazione della Bce, eserciterà il 22 gennaio l’opzione diintegrale in via anticipata dell’subordinata Tier 2 denominata "400.000.000 8,000 per cent. Reset Callable Subordinated Notes".