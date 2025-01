Regione sarda Todde | io legittimata

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.28 In un punto stampa la presidente dellaAlessandra, dichiarata decaduta dal Collegio regionale elettorale per presunte inadempienze, ribadisce di essere "serenamente al lavoro" e precisa: "Ho la piena motivazione e la piena legittimazione a continuare a lavorare e lo farò". "Non c'è alcuna decadenza immediata. La Presidente continua ad agire nella pienezza dei poteri", dice il suo staff.