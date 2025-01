Agi.it - Quella volta che il Papa fu travolto dalle suore a Napoli

AGI - Eppurenon si mostrò poi così infastidito"facce d'aceto". Felice no, sorpreso sicuramente. Da tanto slancio improvviso.Francescodall'entusiasmo di un gruppo didi clausura, alla loro prima uscita in via del tutto eccezionale e autorizzate dall'allora arcivescovo di, l cardinale Crescenzio Sepe, che, natali a Nola, non seppe trattenere qualche colorita espressione napoletana. Marzo 2015,Francesco decide di dedicare una visita pastorale al capoluogo partenopeo. Lì pronunciò un'altra delle sue espressioni a metà strada tra la fine del mondo e l'Italia: "La camorra spuzza". Era a Scampia, in una piazza gremita come neppure per i funerali di don Pietro Savastano, nella scena cult di Gomorra. Poi si spostò nel Duomo di, dove il cerimoniale predisposto dal cardinale Sepe prevedeva appunto una gentile concessione alledi clausura di vari monasteri.