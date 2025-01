2anews.it - Quarto, carrozziere non assume dipendente in prova e viene aggredito con una mannaia

Leggi su 2anews.it

Il 25enne di origini tunisine è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver ferito con unail titolare di una carrozzeria a, in provincia di Napoli, per non essere stato assunto al termine di un periodo di. Aveva fatto un periodo diin una carrozzeria, ma non era andato bene. Nonostante .