Ilfoglio.it - Quando A. B. Guthrie immortalò la fine del Far West e l’inizio di un mondo nuovo

Leggi su Ilfoglio.it

Fare l’America è stata impresa tutt’altro che facile. Nell’epoca in cui viviamo, votata alla banalizzazione in ogni ambito, sia esso politico o culturale, la storia degli Stati Uniti è quella riass. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti