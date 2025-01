Pu str Rissa al Grande Fratello è choc a tavola tra Helena e Jessica Urla insulti e poi è il vero caos

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alsi è verificato un acceso scontro traPrestes eMorlacchi, che ha visto la brasiliana perdere completamente il controllo. Il tutto è iniziato durante la cena del 3 gennaio, quandoha cercato di prendere un pezzo di pane dal piatto chestava tenendo in mano. La reazione della brasiliana è stata immediata: ha rifiutato, spostando il piatto e offrendolo a tutti i presenti, ma non alla cantante. Questo gesto ha scatenato una reazione violenta tra le due, che già avevano avuto un confronto teso dopo l’ultima diretta del programma, quandoaveva reagito in maniera altrettanto forte.è tornata al suo posto, iniziando a rivolgere una serie dipesanti all’influencer brasiliana. “Vaff*** imbecille, pazza. Vai a ca*are idiota. Non sai nemmeno com’è fatto il pane, guardalo bene e mangialo.