Infobetting.com - Pronostici di oggi 4 gennaio, Fiorentina-Napoli in serie A, Arsenal, Manchester City, Barcellona e Atletico Madrid

Leggi su Infobetting.com

Eccoci dunque al riepilogo deidi, inA nella giornata in cui Inter, Atalanta, Juve e Milan sono assenti per l’impegno in Supercoppa, il big match si gioca al Franchi tra. In Premier League saranno all’opera, Tottenham e Chelsea, in Copa del Rey in .InfoBetting: Scommesse Sportive e