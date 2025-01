Pianetamilan.it - Primavera – Milan-Lazio 0-0: Longoni salva di nuovo il risultato! | LIVE News

+++ PROLOGO +++ Amici di 'Pianeta.it', benvenuti al 'PUMA House of Football' dio dove tra poco, alle ore 11:00, andrà in scena, gara della 18^ giornata del campionato1 per la stagione 2024-2025! Ildi Federico Guidi cerca di ripartire da dove aveva concluso, ovvero dal doppio successo in trasferta contro Sassuolo e Monza. Restate con noi, ora, per la diretta testuale del match dei Giovani Diavoli rossoneri.(4-3-3):; Colombo, Nissen, Paloschi, Perera; Comotto, Hodzic, Eletu; Bonomi, Scotti, Siman.. A disposizione: Colzani, Mancioppi, Perin, Skoczylas, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Lontani, Tezzele, Perina, Tartaglia. Allenatore: Federico Guidi.(4-4-2): Renzetti, Ferrari, Nazzaro, Bordon, Petta, Di Tommaso, Serra, Sulejmani, Pinelli, Zazza,i.