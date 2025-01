Romatoday.it - Primavera 1, la Lazio pareggia a Milano nella prima di Pirozzi

Leggi su Romatoday.it

Arriva il pareggiouscita delladi Sergio. L'ex allenatore del Rieti ha preso da poco la squadra per l'indisponibilità di Sanderra ed ottiene un buon primo punto in campionato al cospetto della terza in classifica. Un pareggio che smuove la classifica e riporta.