Polstrada | +23% controlli alcol-droghe

12.55 Nel bilancio annuale della Polizia stradale, il 2024 ha visto il ritiro di oltre 38mila patenti di guida e il taglio di 3 milioni di punti. Aumentati del 23% iper la guida sotto effetto di: oltre 13mila persone denunciate perché in stato di ebbrezza e quasi 1.200 per guida sotto l'effetto di sostanze. Confiscate 846 auto. Positivi gli effetti del nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 14 dicembre scorso,meno incidenti e morti.