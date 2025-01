Anconatoday.it - Polizia Postale, in un anno oltre 300 persone denunciate e 2 arrestate

ANCONA – Nel 2024 gli investigatori dellaavviato 54.554 indagini che hportato alla denuncia di 7.884, dato in linea con il 2023, dove erano stati segnalati all'autorità giudiziaria, 7.780 soggetti per varie tipologie di reati informatici come truffe online.