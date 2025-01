Livornotoday.it - Piombino | Stalkera la ex moglie con decine di telefonate e messaggi minacciosi: denunciato 35enne

Leggi su Livornotoday.it

Non si è fermato davanti alle restrizioni imposte dal giudice che gli vietano di comunicare in qualsiasi modo con la exe, in questi giorni di festività natalizie, è tornato a perseguitarla con una serie infinita die offensivi e continue. Un comportamento.