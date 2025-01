Percorsi abilitanti 2024 25 contingente esoneri tutor coordinatori in Lazio

Leggi su Orizzontescuola.it

Visto il Decreto Interministeriale (MIM-MUR-MEF) n. 243 del 3/12/“Determinazione deldel personale docente della scuola secondaria di primo e disecondo grado necessario per lo svolgimento dei compitiiali per l’a.s./2025, in attuazione dell’articolo 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59” - anno scolastico-25 ed il relativo Allegato A;L'articolo/25,in