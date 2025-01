Liberoquotidiano.it - "Perché Giorgia Meloni è andata da Trump": la rivelazione di Rampini

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Stanno già cercando di anticipare i tempi di un negoziato sui dossier più caldi": Federicolo ha detto in collegamento con il, talk 4 di Sera su Rete 4, riferendosi alla visita dia Donaldnegli Stati Uniti. Solo poco fa si è saputo della missione della premier, tenuta segreta all'inizio. La presidente del Consiglio sta raggiungendo il neopresidente eletto degli Usa nella sua residenza a Mar-a-Lago. E in molti, tra analisti e osservatori, si chiedono cosa si diranno i due leader. "Per quanto riguarda l'Italia - ha detto l'editorialista del Corriere della Sera - i dossier più caldi sono l'Ucrainavuole che siano gli europei a farsi carico degli aiuti a Kiev e anche di un'eventuale presenza militare futura in Ucraina per garantire un accordo di pace; la questione del commercio bilaterale, l'Italia ha un grosso avanzo commerciale e questo non piace a, una delle soluzioni può essere di comprare più gas dagli Stati Uniti, sapendo però che il gas americano costa caro e contribuisce al rincaro della bolletta energetica; e da ultimo si è aggiunto il dossier della collega Cecilia Sala".