Feedpress.me - Papa Francesco: "Non mi piacciono le suore con la faccia di aceto, non sono affabili"

«A volte nella mia vita ho trovato qualche suora che aveva la" di" (espressione che indica un volto cupo, scontroso o poco cordiale) e questo non è affabile , questo non è una cosa che aiuta ad attirare la gente. L’è brutto e lecondi, non parliamone!». Così ha dichiaratoin un passaggio a braccio, durante l’udienza alle partecipanti.