Europa.today.it - Ostiamare, le parole di mister Minincleri: “Non siamo soddisfatti, ora vogliamo invertire la rotta”

Leggi su Europa.today.it

L’anno nuovo è appena iniziato ma l’è già tornata ad allenarsi per prepararsi alla ripresa del campionato. Pere i suoi, infatti, appena qualche giorno di stop sotto Natale per poi ricominciare a correre in vista della sfida di Ghiviborgo del 5 Gennaio.Prima però il.