Omicidio Piersanti Mattarella nuova inchiesta | possibile svolta sul caso?

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Alla vigilia del 45esimo anniversario dell'dell'ex Presidente della Regione sicilianaci potrebbe essere unanell'. La Procura di Palermo, come scrive oggi Repubblica, avrebbe iscritto nel registro degli indagati due persone indicate come i sicari del politico democristiano ucciso sotto la sua abitazione il 6 gennaio del 1980, sotto .