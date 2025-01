Milanotoday.it - Omicidio di Mamadi Tunkara, presunto killer fermato al confine

Stava per scappare in Svizzera l'uomo identificato comedi, 36 anni, addetto alla sicurezza di un supermercato, ucciso venerdì 3 gennaio a Bergamo. Secondo quanto si apprende, il responsabile del gesto sarebbe un cittadino africano, di cui al momento non è nota la.