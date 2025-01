Agi.it - Omicidio di Bergamo, l'aggressore in fuga individuato al confine con la Svizzera

AGI - Il presunto omicida di Mamadi Tunkara, l'addetto alla vigilanza di un supermercato Carrefour accoltellato venerdì 3 gennaio a, sarebbe statodalla Polizia alcon la Svizzera. Stando a quanto apprende l'AGI, sono "in corso accertamenti" e non è ancora stato eseguito un provvedimento di fermo a suo carico. Tunkara, 36 anni, originario del Gambia, è stato ucciso a coltellate introno alle 15 in via Tiraboschi, nel pieno centro di, non lontano dal Comune. Secondo una prima ricostruzione, 'Lookman', così lo chiamavano gli amici per le treccine simili a quelle dell'attaccante dell'Atalanta, stava andando al lavoro in bicicletta quando è stato spinto a terra da un uomo di colore che poi lo avrebbe accoltellato e sarebbe fuggito fino a spingersi alcon la Svizzera.