Omicidio di Bergamo il killer confessa | Ho ucciso per gelosia  

AGI - "Pretendevo che ammettesse di avere una relazione con la mia ex, ma e' stato lui il primo a colpirmi". E' quanto, in sostanza, ha detto Sadate Djriam nell'interrogatorio in questura con la pm Silvia Marchina e il personale della Squadra mobile didopo il fermo per. Il 28enne richiedente asilo togolese ieri pomeriggio ha cercato Mamadi Tunkare nel supermercato Carrefour di via Tiraboschi, dove sapeva di potere incontrare il 36enne, dal momento che frequentava il punto vendita come cliente. Quando non l'ha trovato e' uscito in strada e in quel momento ha incrociato Tunkare che stava arrivando in bicicletta per iniziare il turno di lavoro come addetto alla sicurezza. I due avrebbe avuto una discussione poi degenerata con le coltellate sferrate da Dijram con un lama da cucina in ceramica di 14 centimetri.