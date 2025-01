Omicidio Bergamo individuato il killer

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.32 Sarebbe stato trovato il presunto omicida di Mamadi Tunkara, ucciso ieri in pieno centro amentre andava al lavoro in bicicletta. Ad accoltellare a morte il 36enne gambiano, addetto alla sicurezza in un supermercato, sarebbe stato un 28enne togolese che la Polizia haal confine con la Svizzera mentre cercava di espatriare. L'in pochi secondi,dice un testimone:una spinta, la caduta, i quattro fendenti mortali.