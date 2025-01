Fanpage.it - Nutria a spasso per le strade di Roma: chi è l’animale misterioso che sembra un topo gigante

Leggi su Fanpage.it

Un video su TikTok mostra un grosso eroditore che si aggira per ledi. Non si tratta di unma di una, un animale introdotto in Italia nel corso del Novecento che ormai è sempre più di casa nelle acque del Tevere.