Non lo assume viene colpito con una mannaia | tentato omicidio in una carrozzeria

Un carrozziere di 53 anni è stato aggredito con unada un 25enne di origini tunisine, che non accettava il primo si rifiutasse dirlo al lavoro. È accaduto a Quarto, in via Viticella. L’aggressore, M.N., aveva chiesto di essere richiamato dopo un periodo di prova andato male mesi fa.