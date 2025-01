Bresciatoday.it - Non bastano Della Valle e Ivanovic, la striscia vincente della Germani si ferma a Treviso

Finisce al Palaverde diladi sette vittorie consecutiveBrescia. E finisce per via di una fantastica prestazioneNutribulletBasket che conduce per 40? e batte la squadra di Poeta per 86-84.I padroni di casa sono stati trascinati dai 20 punti di.