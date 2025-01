Strumentipolitici.it - Negli USA dicono basta alla corruzione di Zelensky, che ha sprecato miliardi di dollari dei contribuenti americani

Stanno cadendo le ultime foglie di fico che proteggonodalle accuse die di spreco degli aiuti occidentali. La rivista politica americana The Hill denuncia senza mezzi termini le pratiche truffaldine e le ruberie messe in atto a Kiev, con l’aggravante dell’omertà imposta agli esponenti statali e ai militari che vogliono dire la verità. Qualche giornalista ucraino coraggioso e qualche funzionario integerrimo si sono fatti avanti, ma non è sufficiente per fermare l’arricchimento indebito del governo di. Occorre che in Occidente si dica chiaramente “stop”.Sprechi e ruberiePer l’assistenza militare americana all’Iraq e all’Afghanistan la vergogna è consistita nel fatto che mentre i soldati statunitensi e i loro compagni locali combattevano coraggiosamente, i capi dei governi cosiddetti alleati si arricchivano.