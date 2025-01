Ilrestodelcarlino.it - Nata la figlia di Valentino Rossi: “Il nostro cuore esplode di amore per Gabriella”

Pesaro, 4 gennaio 2025 – Benvenuta. Un altro fiocco rosa in casa die Francesca Sofia Novello: è finalmente arrivata la sorellina di Giulietta. La mamma vip ha vissuto tutto il periodo della gravidanza con grande serenità, tra soggiorni in montagna e vacanze al mare, aggiornando spesso i follower sui tempi fino a svelare del cesareo programmato. La piccola èalle 10 di questa mattina, dopo che la madre è stata ricoverata d'urgenza. Anche l’annuncio della nascita della piccolaè stato dato sui social con tanto di foto con mamma e papà e il sottofondo della canzone di Vasco“Gabri": un modo per condividere con tutti la gioia di mamma e papà. “Benvenuta piccola, ildi”. Grande festa in casa-Novello. “Benvenuta, la tua cuginetta non vede l’ora di conoscerti!!”, ha scritto subito Marta Vincenzi, moglie del fratellino di, Luca Marini.