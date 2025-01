Ilgiorno.it - Monza, petardi ai giardinetti: si incendia il chiosco

– Una colonna di fumo nero altissima, un petardo probabilmente finito nel posto sbagliato, unin fiamme. Paura questo pomeriggio aidi via Sant'Andrea a, nei pressi del vecchio cinema Maestoso trasformato in centro commerciale. Erano le 14:30 quando le fiamme sono partite, sembra da alcuni mortaretti esplosi da un gruppo di ragazzini. Squadre dei vigili del fuoco del comando die Brianza sono intervenute per l’incendio che aveva coinvolto unadibito a bar all'interno di un parco giochi. Le squadre giunte in posto hanno estinto rapidamente l'incendio senza che potesse coinvolgere l'intera struttura. Sul posto sono uscite due autopompe, un autobotte, un'autoscala, un carro soccorso, un modulo boschivo e la vettura del funzionario di guardia. Sono intervenute anche l’ambulanza inviata per precauzione da Areu e le forze dell'ordine, ma per fortuna non si sono registrati feriti.